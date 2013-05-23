«Укрзалізниця» подовжить маршрути регіональних поїздів

Держадміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), згідно з новим графіком руху на 2013-2014 роки, подовжить маршрути регіональних потягів, повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці».

Зокрема, маршрут потяга Хмельницький - Шепетівка буде подовжено до станції Лепесівка, потяга Київ - Жмеринка – до станції Рахни, Ковель - Заболоття – до Хотислава.

Крім того, в літній період на Південній залізниці рейковий автобус курсуватиме на ділянці Джанкой - Феодосія, Феодосія - Владиславівна (старий маршрут: Джанкой-Вадим - Феодосія).

Згідно з повідомленням, за новим розкладом потяг Козятин-Жмеринка №6307 тепер відправлятиметься зі станції Козятин о 18 год. 43 хв., відправлення потяга № 6317 Сарни - Ковель – о 4 год. 7 хв., № 6319 Сарни - Ковель – о 8 год. 40 хв.

У новому графіку руху залізницями курсуватимуть 43 пари регіональних потягів і 790 пар приміських потягів, повідомив начальник головного управління приміських пасажирських перевезень залізничного транспорту Ігор Мариненко.

«Новий графік руху на 2013-2014 роки, що вводиться 26 травня 2013 з 00 годин 00 хвилин, складено так, щоб забезпечити перевезення пасажирів і регіональними, і приміськими потягами», - відзначив Мариненко.

За його словами, для здійснення перевезень в місцевому і приміському сполученні використовуватимуться 14 рейкових автобусів, 115 дизель-потягів і 300 складів електропотягів, зокрема для регіональних потягів - 11 дизель-потягів, 28 електропотягів і 4 рейкові автобуси.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 26 травня вводить новий графік руху потягів на 2013-2014 роки. Графік розроблено з урахуванням курсування територією України 291 пари пасажирських потягів, включаючи 164 пари цілорічних потягів, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних потягів, що випускаються за особливим розпорядженням.