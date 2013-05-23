«Укрзалізниця» з початку року відремонтувала понад 4,5 тис. вагонів

Держадміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») цього року в рамках підготовки до нового графіка руху потягів відремонтувала 4532 вагони, 500 з яких - капітально, повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр Іванько.

За його словами, відремонтовано 262 вагони СВ, 1705 купейних вагонів, 2373 плацкартні вагони, 144 міжобласні з місцями для сидіння, 23 вагони-ресторани і 25 багажних вагонів.

Лише 36,7% від загальної кількості - 1664 пасажирські вагони обладнані системою кондиціонування повітря, решта - так званою природною вентиляцією, зазначив Іванько.

Крім того, проведено комісійний огляд 1277 секцій електропотягів, 218 секцій дизель-потягів, 6 секцій рейкових автобусів, 21 тепловоза та 1 автомотриси. Виконано капітальний ремонт 32 секцій електропотягів.

Також залізничники оглянули 1491 електровоз, 1706 тепловозів і 7 рейкових автобусів, проведено капремонт 19 електровозів.

Проведено ревізію 19 вагономийних комплексів і 12 пральних комплексів.

З початку року модернізовано 120 км колій, на 138 км проведено капремонт, на 190 км - середній ремонт.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 26 травня вводить новий графік руху потягів на 2013-2014 роки. Графік розроблено з урахуванням курсування по території України 291 пари пасажирських потягів, включаючи 164 пари цілорічних потягів, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних потягів, що випускаються за особливим розпорядженням.