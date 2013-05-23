Новий смартфон HTC Desire 600 dualsim з'явиться в українських магазинах у липні

Новий смартфон HTC Desire 600 dualsim з'явиться в українських магазинах мобільної техніки на початку липня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії НТС.

Як наголошується в повідомленні, смартфон HTC Desire 600 dualsim - перший пристрій середнього цінового сегмента з останньою версією інтерфейсу HTC Sense 5 (ціна пристрою становитиме близько 4000 грн).

Разом з операційною системою Android JellyBean нова модель має супершвидкий 4-ядерний процесор, дві камери, а також нову функцію VideoHighlights (автоматичне створення динамічних галерей). Таким чином, смартфон об'єднав у собі зручність використання двох телефонних номерів, нові функції і швидкість, необхідну для ігрових додатків і комфортної роботи, зазначили в прес-службі.

Подвійний слот для SIM-карт дозволяє користуватися перевагами двох телефонних номерів в одному пристрої. Система "dual active" підтримує обидві sim-карти в активному режимі.

Довідка УНІАН. Корпорація HTC (Тайвань) є однією зі швидко зростаючих компаній в індустрії мобільних апаратів. Дохід компанії в 3-му кварталі 2012 року становив 1,84 млрд євро.