Nissan відкликає понад 840 тисяч автомобілів у всьому світі через дефект у кермовій системі

Один з провідних автовиробників Японії компанія Nissan Motor оголосила про відкликання понад 840 тисяч автомобілів у всьому світі через несправності в системі кермового управління, йдеться в прес-релізі міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії.

Відкликанню підлягають моделі Nissan Micra, вироблені у Великобританії в період з 2002 по 2006 рік, а також Nissan Cube, випущені в Японії з 2002 по 2006 рік, передає РІА "Новости".

Причиною відкликання став дефект в кермовому управлінні. Згідно з прес-релізом, болти кріплень кермової колонки не затягнуті на належному рівні. Однак виробник зазначає, що цей дефект не може стати причиною раптової відмови управління автомобілем і поки не спричининив ДТП.

Компанія Nissan - другий за величиною автовиробник у Японії після Toyota, входить до складу альянсу Renault-Nissan. Компанія також випускає автомобілі преміум-класу під брендом Infiniti.

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