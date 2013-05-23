Українські страховики у 1-му кварталі знизили залучення страхових платежів з ОСАЦВ на 3,5%

Обсяги страхових платежів, залучених українськими страховиками від продажу полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ), за підсумками січня-березня 2013 року становили 561,142 млн грн, що на 3,5% менше показника за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляється на сайті Моторного (Транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, у січні-березні 2013 року, порівняно з січнем-березнем 2012 року, сума страхових виплат, здійснених страховими компаніями - членами МТСБУ, знизилася на 5,3% - до 238,155 млн грн, кількість укладених страховиками договорів ОСАЦВ зросла на 1,0% - до 1,962 млн.

За даними МТСБУ, до десятки компаній-лідерів за сумою виплачених страхових відшкодувань на кінець березня 2013 року увійшли страхові компанії "Оранта", "Страхова група "ТАС", "Провідна","АХА Страхування", "Аска", "Гарант Авто" , "Княжа Віена Іншуранс Груп", "Уніка", "УПСК", "Глобус".

За кількістю проданих полісів ОСАЦВ лідирують страхові компанії "Оранта", "Провідна", "Страхова група "ТАС", "УПСК", "АХА Страхування", "Княжа Віена Іншуранс Груп", "Гарантія", "Уніка", "Гарант- Авто", "Дніпроінмед".

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2013 року, порівняно з січнем-лютим 2012 року, обсяги страхових платежів за ОСАЦВ зросли на 0,4% - до 354,11 млн грн, сума страхових виплат знизилася на 8,1% - до 144,40 млн грн, кількість укладених договорів зросла на 6,0% - до 1 231 333 штук.

Моторне (Транспортне) страхове бюро України є об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ).

Членство страховиків у МТСБУ є обов'язковою умовою здійснення ОСАЦВ.