Україна запропонувала Латвії взяти участь у транспортному коридорі між Балтійським і Чорним морями

Україна пропонує Латвії взяти участь у створенні міжнародного транспортного коридору для збільшення обсягів перевезень між Балтійським і Чорним морем.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Козак під час зустрічі в рамках Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу (Німеччина).

Згідно з повідомленням прес-служби, український міністр зазначив, що ефективне використання транзитного потенціалу та лібералізація автоперевезень між Україною та Латвією сприятиме розвитку економік обох країн.

За словами Козака, у сфері авіації на сьогодні не існує обмежень в частотах, пунктах призначення і кількості призначених авіапідприємств.

"І це є прикладом успішності лібералізації перевезень між двома країнами", - сказав він, зазначивши, що підвищенню ефективності розвитку транспортних відносин між країнами сприяла б лібералізація і в частині перевезень вантажів автомобільним транспортом у двосторонньому і транзитному сполученні.

Водночас під час обговорення питань щодо розвитку контейнерних перевезень у складі поїзда "Зубр" (засновниками проекту є Україна, Латвія, Естонія і Білорусія, а з 2012 року до нього приєдналися Молдова і Польща) міністр наголосив, що за перший квартал 2013 року обсяги перевезень цим поїздом зросли на 27% порівняно з відповідним періодом 2012 року. Він також відзначив доцільність продовження ефективного використання транзитного потенціалу обох країн з метою подальшого збільшення обсягів контейнерних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, міністерство інфраструктури України спільно з Державною адміністрацією залізничного транспорту («Укрзалізницею») має намір активізувати розвиток мультимодальних перевезень (перевезень вантажів різними видами транспорту в рамках одного контракту) із залученням нових учасників виконання перевезень в напрямку Чорне море - Балтика, а також з Китаю до Західної Європи.