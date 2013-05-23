ВР не змогла обрати кандидата на посаду члена Нацради з телерадіомовлення

Верховна Рада не підтримала жодного з 11 кандидатів на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, найбільше голосів за рейтинговим голосуванням набрала кандидатура від фракції КПУ Вікторії Георгієвської, але під час голосування в сесійній залі вона не отримала необхідних 226 голосів (проголосували лише 209 із 376 - УНІАН).

Також на цю посаду претендував від Національної спілки журналістів України Михайло Калініченко, від Асоціації “Спільний простір” - Костянтин Квурт, від Всеукраїнської громадської організації “Телерадіомовна асоціація України” - Юрій Крайняк, від Національної спілки журналістів - Віктор Набруско, від фракції “Свобода” - Тарас Осауленко, від Всеукраїнської асоціації дитячого та юнацького телебачення - Володимир Пашук, від ГО “Всеукраїнська асоціація телеглядачів” - Олександр Півнюк, від ВГО “Незалежна асоціація телерадіомовників” - Валентин Резніченко, від Незалежної асоціації телемовників України - Віталій Сокур, від депутатської групи «реформи заради майбутнього» - Геннадій Задирко. Всі ці кандидатури не набирали навіть 150 голосів.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Микола Томенко наголосив, що тепер у газеті “Голос України” буде оголошено новий конкурс на посаду члена Нацради.

Як повідомлялося, ВР має обрати за своєю квотою члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку з тим, що Оксана Калетник вийшла зі складу Нацради після обрання народним депутатом.