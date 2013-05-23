Між Україною та Словаччиною незабаром розпочнеться регулярне авіасполучення

Між Україною і Словаччиною незабаром розпочнеться регулярне авіаційне сполучення без обмеження частот. Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив голова міністерства Володимир Козак під час зустрічі з першим заступником міністра транспорту, будівництва і регіонального розвитку Словацької Республіки Ф.Палко в рамках Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу (Німеччина).

"У сфері авіаційного транспорту визначено можливості кожної сторони з призначення авіапідприємств для виконання регулярних рейсів між Україною і Словаччиною. До того ж немає обмежень частот, тому авіапідприємства мають право здійснювати регулярне повітряне сполучення з будь-якої точки України в будь-який пункт Словаччини і назад", - повідомив Козак.

До того ж український міністр відзначив зацікавленість України в повній лібералізації автомобільних вантажних перевезень із Словаччиною з метою ефективного розвитку двосторонньої співпраці.

Згідно з повідомленням, інші питання розвитку двосторонньої співпраці в галузі автомобільних, залізничних і комбінованих перевезень між Україною і Словацькою Республікою, розвитку туризму, бізнес- та інвестиційного клімату тощо планується обговорити під час наступного засідання Міжурядової словацько-української змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.