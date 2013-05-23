Україна адаптує роботу транспортного сектору до світових стандартів

Україна адаптує роботу транспортного сектору до світових норм і стандартів, заявив глава міністерства Володимир Козак на Міжнародному транспортному форумі в Лейпцігу (Німеччина), повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

За словами Козака, Україна готова брати участь у формуванні універсальної транспортно-логістичної системи, яка з'єднає як Азію з Європою, так і країни Балтійського, Чорноморського, Каспійського і Середземноморського регіонів.

«Україна є надійним і перспективним партнером. Спільні зусилля, спрямовані на сталий розвиток транспорту майбутнього, допоможуть застосувати інноваційні технології для вирішення нагальних транспортних проблем і, як наслідок, забезпечать стабільний розвиток економіки, спрямованої на підвищення добробуту населення наших країн», - додав міністр.

Крім того Володимир Козак провів зустрічі з керівниками транспортних відомств Туреччини, Росії, Латвії, Польщі, під час яких вирішувалися питання міждержавного співробітництва у транспортній галузі та обговорювалися перспективи реалізації спільних транспортних проектів.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, розвиток сфери дорожнього будівництва і підвищення логістичного потенціалу України можуть підвищити ВВП країни на 5%.