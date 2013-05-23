Козак хоче налагодити авіасполучення з Німеччиною із Донецька та Дніпропетровська

Україна зацікавлена ​​у здійсненні авіаційних перевезень до Німеччини з міжнародних аеропортів Донецька і Дніпропетровська, заявив глава міністерства Володимир Козак на Міжнародному транспортному форумі в Лейпцігу (Німеччина), повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Крім того, Козак зазначив, що Україна готова відновити діяльність спільних українсько-німецьких робочих груп і комісій з розвитку морського і річкового транспорту України.

Також міністр запропонував своєму німецькому колезі провести зустріч експертів з визначення перспектив розвитку інтермодальних перевезень.

За словами Козака, Україна зацікавлена в розвитку всіх типів перевезень між Україною і Німеччиною.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.С. Прокоф'єва є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.

У квітні поточного року аеропорт збільшив пасажиропотік у порівнянні з квітнем 2012 року на 6% - до 72,314 тис. осіб.

Аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного, входить до складу ВАТ «АК «Дніпроавіа».

Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 4,1% порівняно з 2011 роком - до 443,778 тис. осіб.