Мінекономрозвитку просить Білорусь видати українським перевізникам більше дозволів

Україна звернулася до Білорусі із проханням збільшити кількість дозволів на міжнародні перевезення для українських компаній на 8 тис. - до 26,5 тис.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, з таким проханням до білоруської сторони звернувся міністр економрозвитку України Ігор Прасолов під час засідання міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, що пройшла в Києві 22 травня.

«Ми звертаємося до наших білоруських колег із проханням збільшити кількість дозволів на міжнародні автомобільні перевезення для наших перевізників на 8 тис. штук на безоплатній основі», - сказав Прасолов.

За його словами, необхідність у збільшенні кількості дозволів обумовлена ​​активним розвитком торгово-економічних відносин України зі скандинавськими країнами та країнами Прибалтики.

«Наші перевізники звернулися до уряду із проханням посприяти у вирішенні цього питання, і я сподіваюся, що наші білоруські колеги врахують це побажання», - зазначив Прасолов.

Нагадаємо, що Білорусь у 2013 році скоротила Україні кількість дозволів для безкоштовного проїзду автоперевізників територією країни до 18,5 тис. з 22 тис. у 2012 р.