Роскомнагляд вніс соцмережу "ВКонтакте" до "чорного списку", але потім визнав це помилкою

Роскомнагляд 24 травня вніс соціальну мережу "ВКонтакте" до єдиного "чорного списку" сайтів, передає РИА "Новости".

Інформація про це розміщена на сайті єдиного реєстру інтернет-сторінок, які містять інформацію, заборонену до поширення в РФ.

Потім Роскомнагляд видалив IP-адресу соціальної мережі "ВКонтакте" з "чорного списку" сайтів, визнавши включення його до списку помилкою.

"Адреса, яку шукали, не значиться в реєстрі", - таке повідомлення сайт єдиного реєстру видає при спробі перевірити, чи включена до "чорного списку" адреса vk.com.

З 1 листопада 2012 року в Росії функціонує автоматизована інформаційна система "Єдиний реєстр доменних імен, покажчиків сторінок сайтів у мережі і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти, що містять інформацію, поширення якої в РФ заборонено".

Оскільки створення реєстру засноване на законі "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку", насамперед мова йде про дитячу порнографію, інструкції з суїцидів і з виготовлення наркотиків. У цьому разі можливе досудове закриття сайтів. При наявності іншої забороненої інформації рішення про закриття ресурсу має приймати суд.

"ВКонтакте" є однією з найбільших у пострадянському інтернет-просторі соціальною мережею, її щоденна аудиторія налічує понад 40 млн осіб. Причини включення соцмережі до списку на сайті Роскомнадзора не уточнюються.