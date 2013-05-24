Потяг "Дніпропетровськ - Санкт-Петербург" зіткнувся з вантажівкою, 2 особи загинули

Потяг №335 «Дніпропетровськ - Санкт-Петербург» 23 травня на станції Буйничі (Білорусь) зіткнувся із вантажівкою «КамАЗ», повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, у результаті зіткнення тепловоз і 4 вагони потягу зійшли з колії, проте жодний пасажир не постраждав.

За інформацією міністерства, ДТП сталася з вини водія «КамАЗу», який проігнорував попереджувальні сигнали машиніста потягу.

На станції Могильов (Білорусь) було сформовано потяг з шести вагонів для подальшого перевезення пасажирів до місця призначення.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, «у результаті зіткнення автомобіль «КамАЗ» одержав значні механічні пошкодження, загинули водій, 1961 р.н. і пасажир автомобіля (громадяни Узбекистану).

На момент зіткнення в пасажирському потягу перебували 204 пасажири і 18 осіб обслуговуючого персоналу у 10 вагонах. Постраждалих серед пасажирів потягу немає.

Тепловоз пасажирського потягу від удару розвернуло поперек шляхів, стався незначний витік дизельного палива з баку, який було ліквідовано рятувальниками. Згодом проведено відкачування палива до прибулого бензовозу. З колії зійшли вагони № 2, 3, 6, 7, пошкоджено 100 м залізничного полотна.

Рух потягів через станцію Буйничі було тимчасово припинено.

За інформацією МНС Білорусі, відновлювальні роботи на залізничному переїзді у Могилівському районі тривають.