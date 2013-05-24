Попов запевняє, що метро на Троєщину вже будують

Роботи з будівництва четвертої лінії метрополітену на столичну Троєщину вже тривають.

Про це голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов сказав в інтерв'ю газеті “Сегодня”.

“Щодо метро вбік житломасиву Вигурівщина-Троєщина, то ми зараз займаємося залученням інвестора для максимально швидкої реалізації цього проекту. А роботи з будівництва четвертої лінії вже тривають – у найближчі дні в районі вулиці Набережна-Лугова закладатимемо перші елементи оправи тунелю”, - сказав він.

Попов відзначив, що коли інвестора буде визначено, можна буде планувати здачу в експлуатацію першої черги нової лінії метро вже через два роки.

Він також наголосив, що проект будівництва метро на Троєщину розподілено на кілька черг, щоб якнайшвидше запустити рух з Троєщини до Подолу, а другою чергою йти по Правому березі – від Лук’янівки до Подільського моста.

“На першому етапі планується залучити близько 800-900 млн доларів, а загальна вартість будівництва метро на Троєщину становить близько 2 млрд доларів. Такі суми зараз не під силу для бюджету, тому у вирішенні цього найважливішого для киян питання ми сподіваємося на співпрацю з бізнесом. Я упевнений, що будівництво і експлуатація метрополітену, особливо на Троєщину, є цікавим з погляду інвестицій проектом”, - сказав глава КМДА.