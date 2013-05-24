Мінінфраструктури вважає невірною інформацію про відміну низки поїздів

Міністерство інфраструктури України називає недостовірною інформацію про скасування поїздів у зв'язку із введенням нового графіка руху і заявляє про те, що жоден регіон країни не залишиться без залізничного сполучення. Про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра інфраструктури України Володимир Корнієнко.

«Поїзди не відміняються, поїзди замінюються відповідно до нового графіку руху. При цьому багато поїздів йдуть додатково. Жоден регіон не залишиться без сполучення. Якщо є нарікання на якісь конкретні станції або рейси – дайте інформацію, і ми розглянемо. Всі поїзди пішли за новим графіком, і жоден регіон не залишився без сполучення», - наголосив Корнієнко.

За його словами, поїздів не тільки не стає менше, багато потягів йдуть додатково. «При цьому багато поїздів йдуть додатково», - зазначив заступник міністра.

Заступник міністра до того ж запропонував: якщо є нарікання на рух поїздів, то Мінінфраструктури готове їх розглянути. "Якщо є нарікання на якісь конкретні станції або рейси - дайте інформацію, і ми розглянемо», - заявив Корнієнко.

Він також звернув увагу на те, що на сьогодні жоден регіон не залишився без залізничного сполучення.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» з 26 травня вводить новий графік руху поїздів на 2013-2014 роки. Графік розроблено з урахуванням курсування територією України 291 пари пасажирських поїздів, включаючи 164 пари поїздів протягом цілого року, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних поїздів, що випускаються за особливим розпорядженням. Крім того, вводяться нові напрямки швидкісних експресів категорії «Інтерсіті+»: Харків - Сімферополь, Донецьк - Сімферополь, Дніпропетровськ - Сімферополь, Київ - Запоріжжя.

З 27 травня жителі Лівобережжя України - Донецького, Дніпропетровського і Харківського регіонів – зможуть скористатися швидкісними поїздами «Інтерсіті+», щоб доїхати до місця відпочинку в АР Крим. Маршрут експреса «Інтерсіті+» Київ - Дніпропетровськ подовжено до Запоріжжя, а на маршруті Київ – Харків буде введено на постійній основі третя пара швидкісних поїздів, яка раніше призначалася лише на окремі дати.

Крім того, відкрито новий маршрут Інтерсіті Київ-Тернопіль із загальним часом у дорозі – 5 годин 55 хвилин. Реалізація квитків у цьому напрямку перевищує 40%. Продовжать курсувати безпересадочні вагони з Кіровограда до Києва.

До того ж для жителів лівого берега Києва на станції «Дарниця» відкрито зупинки 19 пар поїздів, включаючи швидкісний експрес «Інтерсіті+» Київ-Харків і поїзд №169\170 Київ-Львів-Київ.