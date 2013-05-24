Станцію столичного метро “Теремки” відкриють до Дня незалежності – Попов

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в інтерв'ю газеті “Сегодня” від 24 травня повідомив, що станція метро “Теремки” буде відкрита до Дня незалежності.

Він зазначив, що цю станцію метро збиралися відкрити до Дня міста, але через перебої з фінансуванням плани довелося переглянути.

“Зараз, коли місто отримало цільовим траншем із державної казни 96 мільйонів гривень, бюджет цього будівництва повністю сформовано. Я думаю, що терміни здачі більше відкладати не доведеться, й до Дня незалежності України кияни отримають нову станцію метро”, - сказав він.

Попов також зазначив, що введенням в експлуатацію станції “Теремки” завершується будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії.

“За останні 2,5 року це буде шоста побудована станція. Треба сказати, що такими темпами метро в Києві не будувалося ніколи – навіть за радянських часів”.

Нагадаємо, Попов також повідомив, що роботи з будівництва четвертої лінії метрополітену на столичну Троєщину вже йдуть.