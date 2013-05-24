Попов обіцяє, що вартість проїзду в столичному метро підвищуватися не буде

Питання підвищення вартості проїзду в метро Київською міською адміністрацією не ставиться.

Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в інтерв'ю газеті “Сегодня” від 24 травня.

Попов зазначив, що чутки щодо підвищення тарифів грунтуються на тому, що діючі тарифи дійсно нижчі за економічно обгрунтований рівень.

“За розрахунками КП “Київський метрополітен”, проїзд у підземці в 2013 році має коштувати 3 гривні 3 копійки. Проте я вважаю, що при нинішньому рівні доходів населення завдання міської влади полягає в тому, щоб знаходити будь-які можливості для стримування зростання тарифів. Питання про підвищення вартості проїзду в метро Київською міською адміністрацією не ставиться”, - сказав голова КМДА.

Попов також зазначив, що столична влада не може примусити метрополітен працювати собі в збиток.

“Тому за результатами виконання прибуткової частини бюджету за перше півріччя розглядатиметься питання про виділення коштів на покриття різниці між діючими й економічно обгрунтованими тарифами”, - сказав він.

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