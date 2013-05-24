Митний контроль потяга "Київ-Москва" спростять

Контроль пасажирського потяга “Київ-Москва-Київ” проходитиме на станції “Київ-Пасажирський”, а не вночі на кордоні в пункті контролю “Конотоп”, повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як повідомили у прес-службі, 27 травня о 18.30 на залізничній станції “Київ-Пасажирський” розпочнеться контроль пасажирського потяга № 5/6 “Київ-Москва-Київ” за новою технологічною схемою.

“Нова технологія передбачає прикордонно-митне оформлення потяга на станції “Київ-Пасажирський” та відміну нічної зупинки на кордоні в пункті контролю “Конотоп”, - повідомили у прес-службі.