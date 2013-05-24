«Електронтранс» завершує виробництво трамвая підвищеної комфортності

Українсько-німецьке підприємство "Електронтранс", створене на базі львівського підприємства "Концерн-Електрон», завершує виробництво першого вітчизняного низкопольного сучасного трамвая підвищеної комфортності. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців.

"Новий трамвай «Електрон» планують передати Львову вже у червні цього року", - сказав голова правління «Концерн-Електрон», керівник Львівського РВ УСПП Юрій Бубес.

Також він зазначив, що підприємство планує почати виробництво автомобілів швидкої медичної допомоги підвищеної прохідності для гірської та сільської місцевості, автомобілі доставки з ізотермічним кузовом і спеціалізовані автомобілі для підрозділів МНС.

Як повідомляв УНІАН, львівський «Концерн-Електрон» в 2012 році збільшив чистий прибуток на 3,26% порівняно з 2011 роком - до 8,138 млн грн з 7,872 млн грн роком раніше.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Концерн-Електрон» (Львів) створено в 1991 році на базі однойменного державного концерну, відомого з 1957 року як виробник телевізорів марки «Електрон». Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи. Державної частки в статутному фонді немає.

«Концерн-Електрон» - велика багатогалузева компанія. До складу товариства входять дочірні науково-виробничі та промислові підприємства, а також підприємства, створені за участю концерну.