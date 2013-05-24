Мінськ. Білорусь значно збільшить пропускну спроможність пунктів пропуску на кордоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державного прикордонного комітету Білорусі Олександр Боєчко.

«На це націлено, зокрема, рішення уряду про організацію «двох служб на кордоні», - зазначив Боєчко.

За словами голови Держприкордонкомітету, суть полягає в тому, що в пунктах пропуску лише визначатиметься законність в‘їзду-виїзду з країни, а фізичний контроль за вантажами здійснюватиметься на інших спеціальних територіях, зонах.

«Розглядається питання про створення поблизу пунктів пропуску сервісних зон. За наявності черги на виїзд і країни водії, особливо автопоїздів, зможуть тут відпочити та в'їхати на територію прикордонного переходу за електронною чергою», - пояснив Боєчко.

Він зазначив, що в 2011-2013 роках, спільно з Державним митним комітетом Білорусі, реалізується програма реконструкції та будівництва нових пунктів пропуску на кордоні. Зокрема, роботи вже завершено в «Домачово», «Козловичах» (обидва на кордоні з Польщею – УНІАН), «Беняконі» (з Литвою).

«Введено в експлуатацію залізничний пункт пропуску «Гудогай-2» на кордоні з Литвою. В 2014 році завершиться реконструкція «Привалки» (на кордоні з Литвою), «Урбани» (з Латвією). Підготовлено документацію на реконструкцію ще восьми пунктів пропуску», - сказав Боєчко.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Білорусі на поточний рік уже виділено кошти на розробку проектно-технічної документації реконструкції автомобільного пункту пропуску «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні. Безпосередньо будівельні роботи планується почати в 2014 році.

Пропускна спроможність пункту пропуску «Нова Гута» становить до 1640 легкових автомобілів, 200 вантажних, 40 автобусів на добу в обох напрямках. Лише вантажівок щодня проходить тут до 400 одиниць. Особливо напружено складається ситуація на кордоні під час літніх відпусток, коли спостерігається масовий виїзд громадян до України на відпочинок.

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