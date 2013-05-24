Кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні у 1-му кварталі зросла на 15%

Кількість регулярних інтернет-користувачів старше 16 років в Україні зросла в 1-му кварталі 2013 року порівняно з 4-м кварталом 2012 року на 15,1% (на 21% порівняно з 1-м кварталом 2012 року) і становила 17,34 млн осіб.

Про це йдеться в результатах дослідження компанії GfK Ukraine, якими володіє УНІАН.

За підсумками 2012 року кількість регулярних інтернет-користувачів старше 16 років в Україні становила 15,41 млн осіб, що на 27% більше, ніж у 2011 році.

Також 79% комп'ютерів в країні за підсумками 1 кварталу 2013 року були підключені до Інтернету (фіксований зв'язок), в 2012 році цей показник становив 75%, в 2011-му - 70%.

Найвищими темпами в останні два роки зростає число інтернет-користувачів у містах з населенням до 100 тис. осіб - зростання кількості користувачів за 2012 рік порівняно з 2011 роком тут становило 36%, тоді як у селах - 29%, у містах з населенням до 500 тис. - 22%, у містах з населенням понад 500 тис. - 20%. При цьому найбільша кількість «старих» регулярних користувачів Інтернет (з часом користування більше 6 років) зосереджена в містах з населенням понад 500 тис. - 43% від загальної кількості користувачів Інтернет в Україні, частка користувачів у містах з населенням 101-500 тис. становить 28%, у містах з населенням до 50 тис. чол - 18%, у селах - 6%, у містах населенням до 100 тис. - 5%. Серед «нових» користувачів (з часом користування до 2 років) 27% припадає на села, 20% - на міста з населенням до 100 тис., 18% - на міста з населенням більше 500 тис., 26% - на міста з населенням 101-500 тис.

Найшвидше зростаючою віковою категорією серед користувачів Інтернет в 2012 році стали користувачі Інтернет у віці старше 60 років, - у цій групі зростання порівняно з 2011 роком становило 44%, кількість користувачів Інтернет у віці 30-39 років зросла на 33%, у віці 20-29 років - на 30%, у віці 50-59 років - на 26%, у віці 16-19 років - на 24%, у віці 40-49 років - на 20%.

Що стосується чисельності вікової аудиторії Інтернету в Україні, то більше 60% її припадає на користувачів віком до 39 років (користувачі зі стажем більше 6 років) і 21% на групу віком до 50 років. Пропорції серед нових користувачів Інтернет (до 2 років користування) приблизно такі ж - 66% припало на групу віком до 39 років, 17% - до 50 років.

Найбільш численною групою є користувачі з середнім рівнем достатку (вистачає на харчування та одяг, взуття) - 45-47% (залежно від терміну користування Інтернетом), 22-33% користувачів з рівнем достатку трохи вище середнього (вистачає на харчування, одяг, взуття, недорогі купівлі), 2-5% користувачів Інтернет можуть дозволити собі купити харчування, одяг, взуття, велику побутову техніку. На малозабезпечених користувачів Інтернет (вистачає на харчування або змушені економити на харчуванні) припадає 14-26% української аудиторії.

Найбільш затребуваними послугами Інтернет серед регулярних українських користувачів в 1-му кварталі були: соціальні мережі - 63%, або 11,2 млн користувачів, що на 6 п.п. більше, ніж у 2012 році (у 2011 році - 47%), електронна пошта - 50% (тут і далі зміни порівняно з попередніми періодами незначні - 1-3%), завантаження фільмів і музики - 40%, пошук інформації - 38 %, новинні сайти, читання газет - 31%, інтернет-телефонія - 30% тощо.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, проводить опитування і дослідження ринків в Україні, Молдові та Білорусі. Входить у міжнародну дослідницьку мережу GFK Group. У 2010 році обсяг продажів GFK Group становив 1,29 млрд євро.