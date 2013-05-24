Розроблено новий порядок допуску українських авіакомпаній до перевезень

Міністерство інфраструктури України сформувало новий єдиний порядок допуску авіаперевізників до внутрішніх і міжнародних авіаперевезень, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Заяви авіаперевізників розглядатиме комісія з формування і реалізації державної політики з експлуатації повітряних ліній», - повідомили у прес-службі, відзначивши, що комісія складатиметься з представників Міністерства інфраструктури і Державної авіаційної служби.

Згідно з повідомленням, відповідний наказ Міністерства інфраструктури від 23 квітня 2013 р. № 245 «Про затвердження порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» зареєстровано у Міністерстві юстиції 18 травня 2013 під №765/23297.

«Цей документ встановлює порядок допуску українських авіакомпаній до повітряних ліній для виконання: регулярних міжнародних повітряних перевезень, регулярних повітряних перевезень у межах України, чартерних повітряних перевезень і авіаційних перевезень в інших державах», - повідомляє прес-служба, уточнюючи, що наказ набере чинності після офіційної публікації.

При цьому новий наказ передбачає оформлення окремого документа на право на експлуатацію кожної повітряної лінії.

На відміну від попереднього наказу, згідно з яким право на експлуатацію повітряної лінії оформлялося у вигляді додатку до ліцензії на перевезення пасажирів і вантажу повітряним транспортом, новий наказ передбачає оформлення окремого документа на право на експлуатацію кожної повітряної лінії.

«Обов'язковою умовою надання і використання прав на експлуатацію повітряних ліній є наявність сертифікату експлуатанта, відповідної ліцензії, а також відсутність у авіаперевізника простроченої заборгованості за послуги з аеронавігаційного і аеропортного обслуговування», - відзначили в прес-службі.

При цьому якщо міжурядовою угодою про повітряне сполучення встановлено істотне обмеження кількості призначених авіаперевізників на лінії, то комісія встановлюватиме термін дії призначення, що дозволить уникнути монополізації окремих маршрутів і підвищити рівень конкуренції на ринку.

«Для отримання права на експлуатацію повітряної лінії авіаперевізник має подати до Міністерства інфраструктури заяву і пакет документів, який чітко визначено порядком. Окрім відомостей про парк повітряних суден, копій сертифікатів льотної придатності, полісів з обов'язкового авіаційного страхування і програми авіаційної безпеки, авіаперевізник також подає розрахунковий бізнес-план на термін не менш як три роки, в якому вказує прогнозований пасажиропотік, план операційних витрат і доходів, цінову політику і середню вартість авіаквитків, рівень послуг на борту повітряного судна, маркетинговий аналіз ринку повітряної лінії, цільові категорії пасажирів, розгалуженість систем продажу і бронювання авіаквитків", - пояснили у міністерстві, відзначивши, що у разі надання призначення комісія може встановлювати особливі умови, щоб разом з наданням призначень на високодохідні лінії зобов'язати авіаперевізників виконувати рейси на соціально важливих маршрутах, перш за все, розвивати внутрішні перевезення в межах України.

"Це збільшить мобільність населення, а також сприятиме розвитку регіональних аеропортів", - пояснили у прес-службі міністерства.

Рішення комісії ухвалюється відкритим голосуванням членів комісії. Засідання комісії проводитиметься за участю представників авіаперевізників.

Разом з тим, новий порядок також розширить перелік умов, на підставі яких комісія може анулювати право на експлуатацію повітряної лінії: «у разі порушення авіаперевізником особливих умов і обов'язків; невиконання експлуатації повітряної лінії протягом 12 місяців; анулювання сертифікату експлуатанта або ліцензії тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Літо, відпустка, переліт - бонуси та знижки