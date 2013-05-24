Системи контролю ваги автомобілів будуть встановлені на всіх транзитних трасах країни

Системи контролю ваги автомобілів будуть встановлені на всіх транзитних трасах України, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Такі системи будуть встановлені на всіх транзитних трасах. Ці системи працюють в автоматичному режимі і дають змогу не лише виміряти вагу автомобіля, а й зафіксувати номер реєстрації автомобіля і зробити його фотографію», - повідомив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що вважає за необхідне обмежити рух великовантажного транспорту автомагістралями країни, щоб дороги менше руйнувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Недалеке майбутнє: платні дороги та підвищення акцизу на бензин