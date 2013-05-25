В Одесі почали встановлювати паркомати

В Одесі почалося встановлення паркоматів у рамках пілотного проекту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської міської ради.

Один паркомат вже встановлено на Привокзальній площі, перед фасадом вокзалу, другий - з боку Старосінної.

«Тривалий період парковки на території міста не працювали через відсутність операторів для обслуговування і відсутність відповідного устаткування - паркувальних автоматів. В даний час в місті планується запуск пілотного проекту зі встановлення паркоматів у центральній частині. Інвестором вже придбано необхідне устаткування і почата робота з його установлення. Один паркомат буде розрахований на 20 машино-місць, два з яких призначені для паркування транспорту, що належить особам з обмеженими фізичними можливостями», - відзначив директор КП «Одестранспарксервіс» Владислав Томкевич.

У центральній частині міста планують встановити близько 20 автоматів. Томкевич не назвав компанію, що займається встановленням. Він сказав, що всього інвестор планує встановити 60 паркоматів. Поки автомати не працюють, водії платити за паркування не будуть, відзначив Томкевич.