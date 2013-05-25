У Миколаєві пасажирів перевозив п'яний водій маршрутки

У Миколаєві працівники ДАІ виявили водія маршрутного транспортного засобу, який знаходився за кермом у нетверезому стані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, інспекторами роти ДПС відділу ДАІ Миколаївського міського управління міліції за порушення правил проїзду перехресть був зупинений автобус «Семар 3234», який рухався по маршруту № 2 «Ракетне урочище - Жовтневе». За словами 41-річного водія, його відволікли пасажири, тому він не помітив забороняючий сигнал світлофора.

Під час складання адміністративних матеріалів за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення у інспекторів ДАІ виникла підозра, що водій знаходиться в стані сп’яніння. Чоловік погодився встановити цей факт на місці за допомогою сертифікованого спеціального технічного приладу «Драгер Алкотест», який засвідчив, що водій знаходився у стані сп`яніння. Однак результат його не задовольнив, тому водій висловив бажання встановити факт сп’яніння у Миколаївському обласному наркологічному диспансері. Згідно з результатом проведеної там експертизи, рівень алкоголю становив у водія 0,75 проміле при допустимій нормі - 0,2, поінформували в ДАІ.

За власним зізнанням водія пасажирського автобуса, він вживав алкогольні напої напередодні ввечері, а зранку медичний працівник не допустила його до роботи. Тому він вирішив виїхати на роботу ввечері, коли його і зупинили співробітники ДАІ, зазначається в повідомленні.