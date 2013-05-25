У Росії хочуть визнати радіочастоти «обмеженим природним ресурсом»

Глава Мінкомзв'язку Росії Микола Нікіфоров запропонував визнати весь радіочастотний спектр обмеженим природним ресурсом. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-реліз відомства.

Як наголошується, в Мінкомзв'язку вважають, що ця пропозиція дозволить підвищити ефективність управління спектром і прозорість процедур прийняття рішень в області. Раніше рішення про обмеженість радіочастотного спектру приймалися лише вибірково.

Нововведення призведе до того, що всі смуги частот будуть розподіляти за допомогою проведення аукціонів. Виняток становитимуть лише ті частоти, які можуть бути виділені за узагальненими рішеннями, а також частоти, які будуть виділятися для використання в космічних системах, для проведення наукових робіт або для органів влади.

Як нагадує РІА Новини, в даний час розподіл частот здійснюється, в основному, на конкурсах. Умови їх проведення, відзначає агентство, часто не влаштовують операторів зв'язку, тому результати конкурсів регулярно оскаржують у судовому порядку.

Раніше заступник міністра зв'язку Денис Свердлов заявляв, що заміна конкурсів на аукціони може бути закріплена в новому законі «Про зв'язок». У документі, як планується, також буде закріплено право операторів перепродажу або обміну наявних у операторів частот.