Звільнені захоплені біля берегів Африки українські моряки

З піратського полону звільнено чотирьох моряків контейнеровоза Hansa Marburg, зокрема двох українців, захоплених поблизу Екваторіальної Гвінеї.

Про це повідомляє на своєму сайті компанія-оператор судна Leonhardt and Blumberg.

«4 моряків, які перебували на борту захопленого біля берегів Екваторіальної Гвінеї контейнеровоза Hansa Marburg, в даний час звільнені», - говориться в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 квітня біля побережжя Екваторіальної Гвінеї пірати, напавши на контейнеровоз Hansa Marburg, викрали чотирьох членів екіпажа - двох українців, росіянина і громадянина тихоокеанської держави Кірибаті.