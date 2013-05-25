Звільнені захоплені біля берегів Африки українські моряки
16:55, 25 травня 2013Транспорт/Звя'зок
0
З піратського полону звільнено чотирьох моряків контейнеровоза Hansa Marburg, зокрема двох українців, захоплених поблизу Екваторіальної Гвінеї.
Про це повідомляє на своєму сайті компанія-оператор судна Leonhardt and Blumberg.
«4 моряків, які перебували на борту захопленого біля берегів Екваторіальної Гвінеї контейнеровоза Hansa Marburg, в даний час звільнені», - говориться в повідомленні.
Як повідомлялося, 22 квітня біля побережжя Екваторіальної Гвінеї пірати, напавши на контейнеровоз Hansa Marburg, викрали чотирьох членів екіпажа - двох українців, росіянина і громадянина тихоокеанської держави Кірибаті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter