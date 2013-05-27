Інвестиції в телекомунікації у 1-му кварталі знизилися до 1,16 млрд грн

В Україні капітальні інвестиції підприємств, що працюють у сфері телекомунікацій, в першому кварталі 2013 року становили понад 1,16 млрд грн, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, капітальні інвестиції в сферу програмування та надання інших інформаційних послуг за звітний період становили 122,8 млн грн, що на 7,6% менше, ніж за 1 квартал 2012 року.

Капітальні інвестиції у сферу виробництва відеопродукції, діяльність у сфері радіо- і телебачення за вказаний період знизилися на 15,8% і становили 423,6 млн грн.

Інвестиції у сфері поштового і кур'єрськогої зв'язку становили 5 млн грн, що на 52,6% менше, ніж у 1 кварталі 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2012 році капітальні інвестиції підприємств галузі зв'язку (пошта і телекомунікації) в Україні зросли порівняно з 2011 роком на 4,6% і становили більше 6,9 млрд грн. Водночас капітальні інвестиції підприємств телекомунікацій за вказаний період становили понад 6,51 млрд грн, що на 1,1% більше, ніж за 2011 рік, інвестиції підприємств пошти становили майже 400 млн грн. Капітальні інвестиції в сферу інформатизації за 2012 рік становили понад 529 млн грн, що на 6% більше, ніж за 2011 рік.