З 26 травня почали курсувати швидкісні електропотяги на Крим

У рамках оновленого графіку руху потягів з 26 травня швидкісні електропотяги почали курсувати в напрямку Криму, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, нові напрямки Донецьк-Сімферополь, Дніпропетровськ-Сімферополь і Харків-Сімферополь не вплинули на кількість нічних потягів.

Згідно з повідомленням прес-центру, поїзд № 152/151 Дніпропетровськ - Сімферополь з 27 травня по 8 серпня щодня відправляється з Дніпропетровська о 08.45 і прибуває до Сімферополя о 13.40. Назад із Сімферополя поїзд відправляється о 17.04 і прибуває до Дніпропетровська о 21.59. Вартість проїзду в першому класі - 380 грн, у другому - 233 грн.

«Укрзалізниця» також для зручності пасажирів зберігає курсування щоденного нічного поїзда № 90/89 сполученням Дніпропетровськ - Сімферополь (з 26 травня по 01 серпня).

Згідно з повідомленням, також з 27 травня почали курсувати ще два цілорічних щоденних швидкісних поїзди категорії "Інтерсіті +" (ŠKODA): поїзд № 178/177 Донецьк-Сімферополь відправленням з Донецька до 07.21, у Сімферополі - в 14.04, назад із Сімферополя - до 15.28, у Донецьку - о 22.19 та № 175/176 Харків - Сімферополь відправленням з Харкова - о 07.00, до Сімферополя прибуває о 13.52, назад із Сімферополя - о 15.18, у Харкові - о 22.13. Потяги складаються з 6 вагонів I і II класу з місцями для сидіння. Базова вартість проїзду 1-м класом - 420 грн, 2-м - 224 грн. Квитки вже надійшли у продаж.

Також у відомстві нагадали, що відкрито маршрут потяга «Інтерсіті» Київ-Тернопіль, а маршрут Київ-Дніпропетровськ продовжено до Запоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 26 травня ввела новий графік руху потягів на 2013-2014 роки. Графік розроблений з урахуванням курсування по території України 291 пари пасажирських потягів, включаючи 164 пари цілорічних, 93 пари сезонних і 34 пари заявочних, що випускаються на маршрут за особливим розпорядженням.

Довідка УНІАН. Потяги класу «Інтерсіті +» призначені для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності і здатні розвивати максимальну швидкість до 160 км/год.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.