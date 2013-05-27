МАУ відкрила повітряне сполучення між Києвом і Батумі

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 26 травня почала виконувати прямі регулярні рейси за маршрутом Київ – Батумі – Київ, повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

За інформацією авіакомпанії, до кінця червня 2013 року нові рейси Київ – Батумі – Київ виконуються тричі на тиждень: щоп'ятниці, щосуботи і щонеділі з Києва до Батумі та щосуботи, щонеділі і щопонеділка у зворотному напрямі. «З 1 липня частотність польотів на маршруті зросте до 4 – крім трьох вищезгаданих рейсів польоти Київ – Батумі виконуватимуться ще й щосереди (у зворотному напрямі щочетверга), а з 10 липня МАУ виконуватиме 5 рейсів між Києвом і Батумі на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, щосуботи і щонеділі з Києва до Батумі (щопонеділка, щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі у зворотному напрямі)», - пояснили в авіакомпанії.

Таким чином, авіакомпанія МАУ забезпечує пряме повітряне сполучення між Україною і Грузією, пов'язуючи країни трьома прямими рейсами.

Рейси до Батумі виконуються на сучасних літаках «Boeing – 737» і «Embraer – 190» з двокласною компоновкою салону.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають в приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

МАУ в березні-квітні поповнила флот 6 літаками, збільшивши його до 27 суден.