«Лабораторія Касперського» запускає в Україні першу тестову лабораторію

Компанія «Лабораторія Касперського» (Росія) оголошує про запуск в Україні першої регіональної тестової лабораторії на базі партнера «АВЦ-Дніпро», де українські компанії зможуть протестувати рішення Kaspersky Security для бізнесу. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Потужності лабораторії будуть доступні як для компаній, які вже використовують продукти «Лабораторії Касперського», так і для всіх, хто зацікавлений у корпоративних захисних рішеннях.

Перший етап впровадження проекту запускається в червні, другий заплановано на початок осені.

Як зазначили в компанії, «забезпечення захисту корпоративних даних сьогодні є непростим завданням». Крім розвитку кібератак, які щодня загрожують безпеці компаній, IT-фахівцям доводиться брати до уваги і нові реалії бізнесу, зокрема доступ до корпоративної мережі з будь-якої точки світу, використання співробітниками особистих мобільних пристроїв та ін. У результаті організації отримують більш складну в управлінні і менш захищену IT-інфраструктуру.

Щоб оптимізувати управління і посилити захист підприємств будь-якого масштабу, «Лабораторія Касперського» розробила Kaspersky Security для бізнесу, до складу якого включено низку нових і вдосконалених технологій, що забезпечують моніторинг, контроль і захист усіх вузлів корпоративної мережі.

Як зазначив керуючий директор «Лабораторії Касперського» в Україні, Молдові і Республіці Білорусь Олександр Савушкін, створення тестової лабораторії «демонструє нашу відкритість, ми хочемо, щоб наші потенційні і вже існуючі клієнти могли самостійно побачити переваги і переконатися в ефективності та надійності нашого рішення».

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн дол.

ТОВ НВП «Дніпропетровський антивірусний центр «АВЦ-Дніпро» - провідне в Дніпропетровському регіоні спеціалізоване підприємство зі створення комплексних систем інформаційної безпеки комп'ютерних мереж.