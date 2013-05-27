Одеська залізниця збільшила оформлення квитків через Інтернет у 2,6 разу

Одеська залізниця в січні-квітні 2013 року збільшила продаж проїзних документів через Інтернет у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 261,7% - до 100 тис. проїзних документів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської залізниці.

Згідно з повідомленням, пасажирський вокзал Одеса-Головна реалізував через Інтернет 47 тис. проїзних документів, що становить майже 50% від загальної кількості реалізованих.

Як повідомляв УНІАН, у березні «Укрзалізниця» реалізувала 295 тис. залізничних квитків, що в 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. У січні-лютому поточного року через Інтернет було продано понад 400 тис. залізничних квитків.