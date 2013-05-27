Київ заборгував 54 млн грн за використання кільцевої міської залізниці

Київська міська державна адміністрація заборгувала Південно-Західній залізниці 54 млн грн за використання і обслуговування кільцевої міської залізниці, з яких 5,5 млн грн – за обслуговування безпосередньо рухомого складу, призначеного для перевезення пасажирів. Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив начальник служби приміських пасажирських перевезень ПЗЗ Олександр Подкопалов.

«Київ заборгував 54 млн грн за обслуговування кільцевої дороги. Щомісячно ПЗЗ витрачає 1,5 млн грн власних коштів на підтримку рухомого складу, а нам повертають лише 500 тис. грн», - сказав Подкопалов.

До того ж Подкопалов наголосив, що заборгованість по міській електричці в Києві - не єдина стаття заборгованості перед ПЗЗ. Істотною залишається також заборгованість держави за перевезення пільговиків приміськими поїздами. «У 2013 році ми перевезли пільгових пасажирів на 25 млн грн, а компенсації одержали тільки 8 млн. За 2012 рік недоотримали 50 млн. На витрачену гривню ми одержуємо 19 копійок компенсації, а на решті доріг ситуація ще гірша», - відзначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ПЗЗ) у січні-березні 2013 року скоротило чистий прибуток у 7,9 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,29 млн грн з 10,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебувають у веденні залізниці.

Південно-Західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця здебільшого розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.