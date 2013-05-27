Одеська залізниця перевиконала план з ремонту колій на 39%

Одеська залізниця в січні-квітні різними видами ремонту оновила 167 км колії, що на 39% більше, ніж було заплановано. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської залізниці.

Зокрема залізничники модернізували 29 км шляху, провели капітальний ремонт 33 км колії, середній ремонт - 63 км і комплексно-оздоровчий ремонт - 41 км шляху.

Також замінили на нові сім комплектів стрілкових переведень та ще 60 комплектів відремонтовано середнім ремонтом.

Масштабні роботи проводилися на ділянці Миронівка - П'ятихатки, де було модернізовано 21,4 км колії. Середнім ремонтом оздоровлено 8,3 км шляху.

25 травня закінчені роботи з модернізації парної колії на напрямку Вапнярка - Одеса на перегоні Іванівка - Веселий Кут. Залізничники виконали роботи з укладання чотирьохколійної решітки та очищення щебеню, з укладання нових рейкових батогів і т.і.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця у поточному році має намір реконструювати близько 125 км шляхів.

Зокрема різними видами ремонту повинні бути оздоровлені ділянки одного з найбільш вантажонапружених напрямків України - П'ятихатки - Знам'янка - Помічна - Одеса.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

Станом на кінець І півріччя 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій Одеської залізниці становила майже 4 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів становила 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.