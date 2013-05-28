За проїзд дорогами BelToll у Білорусі з 1 липня потрібно платити в електронному вигляді

Мінськ. Водії транспортних засобів, що не входять до Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан) і пересуваються мережею платних доріг, що входять до системи BelToll у Білорусі, з 1 липня будуть зобов'язані виробляти плату за користування автодорогою в електронному вигляді.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це розповів на прес-брифінгу в Мінську голова дирекції компанії-оператора системи BelToll ІООО «Капш Телематика Сервісіз» Віктор Танаєвський.

Він наголосив, що для пересування мережею платних доріг, що входять в систему BelToll у Білорусі, водієві необхідно буде встановити на лобовому склі автомобіля бортове пристрій, який з 3 червня можна буде отримати в пунктах обслуговування клієнтів, які будуть розташовані у всіх обласних центрах, на заправних станціях уздовж трас і поблизу прикордонних пунктів пропуску. Усі пункти обслуговування будуть чітко позначені, і їх місце розташування буде зазначено знаками, встановленими вздовж платних доріг.

«При отриманні вноситься заставна вартість, розмір якої буде визначений Міністерством транспорту і комунікацій Білорусі найближчими днями. Передбачається, що вартість пристроїв буде близько 20 євро за малий пристрій (для легкових автомобілів) і близько 35-40 євро за великий (для вантажівок)», - сказав Танаєвський.

Він пояснив, що залежно від переміщення відбуватиметься періодичне зчитування інформації з цих пристроїв і списування коштів з рахунка водія.

Зі свого боку перший заступник начальника Транспортної інспекції Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Леонід Лемеш відзначив, що за неповну оплату за проїзд і неоплату проїзду передбачено плату у збільшеному розмірі.

«Наприклад, чи не сплативши проїзд дорогою, порушник може заплатити замість 100 євро в десять разів більше. На платній дорозі стоятимуть спеціальні портали двох різновидів - просто станції, списують кошти з електронного гаманця, і портали, які будуть виконувати ще й контрольні функції: фіксувати порушення, ідентифікувати його за допомогою сканування. Після чого оброблена інформація в режимі реального часу буде цілодобово передаватися Транспортній інспекції для застосування санкцій до порушників», - пояснив Лемеш.

Як повідомляв УНІАН раніше, платними стануть загалом 860 км доріг Білорусі.

Це стосується всього протягу автомагістралі Брест - (Козловичі) - Мінск - кордон Росії (Редьки), а також окремих ділянок автомобільних трас M-2 Мінськ - Національний аеропорт Мінськ, M-3 Мінськ - Вітебськ, M-4 Мінск - Могильов, M- 5/Е 271 Мінськ - Гомель і M-6/Е 28 Мінськ - Гродно - кордон Польщі (Брузги).

Розмір плати за проїзд вже встановлений і коливається залежно від допустимої загальної маси транспортного засобу та кількості осей, становлячи від 0,04 до 0,12 євро за 1 км.