«Укрзалізниця» розширює функції внутрішнього електронного документообороту

Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" з початку року розширила функції внутрішнього електронного документообороту з клієнтами вантажовідправниками. Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного комерційного управління «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, з початку року в електронному вигляді передається ціла низка документів. Зокрема, відомості плати за маневрову роботу, подачу, прибирання і користування вагонами будуть підписуватися електронним підписом.

«Починає змінюватися сама технологія роботи, коли кількість і якість документообороту переходить у нову якість організації роботи клієнта і залізниці", - цитує прес-служба заступника начальника Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Ганну Кириченко.

До того ж Кириченко зазначила, що тепер з'явилася можливість передавати інформацію в електронному вигляді на кожному з етапів роботи і товарний касир знає, коли вантажний вагон повернеться на залізницю і коли його можна включити в процес перевезення. "Відповідно, розширюються функції, збільшується обсяг різних видів електронних документів, і на фінальному етапі проекту ми залишимо в минулому паперовий документооборот між залізницею та клієнтами»,- сказала вона.

Водночас нова технологія впроваджується на полігонах станції Донецьк з металургійним заводом «Донецьксталь» і на станції Запоріжжя-Ліве із заводом «Запоріжсталь». На цих підприємствах взаємодію автоматизованих систем організовано через модуль взаємодії - спеціальне програмне забезпечення, що пов'язує автоматизовану систему залізниці з системою клієнта.

Крім того, «Укрзалізниця» планує до початку третього кварталу оформляти такі ж документи не тільки з великими підприємствами, які працюють через модуль, а й іншими клієнтами через систему «АС-Клієнт».

"Випробування нового програмного забезпечення через «АС-Клієнт» буде проведено, зокрема на підприємствах «АрселорМіттал Кривий Ріг», Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (УДЦТС «Ліски») та інших підприємствах, які оберуть залізниці", - відзначили в прес-службі.

Після проведення двох експериментів фахівці комерційного господарства «Укрзалізниці» зможуть оцінити, який спосіб роботи виявиться ефективнішим і ергономічнішим для клієнта.

До того ж впровадження програмного забезпечення через «АС-Клієнт-УЗ» передбачено в третьому кварталі 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2011 року «Укрзалізниця» запровадила систему оформлення перевізних документів в електронному вигляді через систему «АС-Клієнт-УЗ», однак електронний документооборот використовувався частково разом із паперовими документами.

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» має намір розширити використання електронного документообороту для оформлення вантажних перевезень.