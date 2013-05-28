«Укрзалізниця» розширює функції внутрішнього електронного документообороту

11:58, 28 травня 2013
Транспорт/Звя'зок
0

Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" з початку року розширила функції внутрішнього електронного документообороту з клієнтами вантажовідправниками. Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного комерційного управління «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, з початку року в електронному вигляді передається ціла низка документів. Зокрема, відомості плати за маневрову роботу, подачу, прибирання і користування вагонами будуть підписуватися електронним підписом.

«Починає змінюватися сама технологія роботи, коли кількість і якість документообороту переходить у нову якість організації роботи клієнта і залізниці", - цитує прес-служба заступника начальника Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Ганну Кириченко.

До того ж Кириченко зазначила, що тепер з'явилася можливість передавати інформацію в електронному вигляді на кожному з етапів роботи і товарний касир знає, коли вантажний вагон повернеться на залізницю і коли його можна включити в процес перевезення. "Відповідно, розширюються функції, збільшується обсяг різних видів електронних документів, і на фінальному етапі проекту ми залишимо в минулому паперовий документооборот між залізницею та клієнтами»,- сказала вона.

Водночас нова технологія впроваджується на полігонах станції Донецьк з металургійним заводом «Донецьксталь» і на станції Запоріжжя-Ліве із заводом «Запоріжсталь». На цих підприємствах взаємодію автоматизованих систем організовано через модуль взаємодії - спеціальне програмне забезпечення, що пов'язує автоматизовану систему залізниці з системою клієнта.

Крім того, «Укрзалізниця» планує до початку третього кварталу оформляти такі ж документи не тільки з великими підприємствами, які працюють через модуль, а й іншими клієнтами через систему «АС-Клієнт».

"Випробування нового програмного забезпечення через «АС-Клієнт» буде проведено, зокрема на підприємствах «АрселорМіттал Кривий Ріг», Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (УДЦТС «Ліски») та інших підприємствах, які оберуть залізниці", - відзначили в прес-службі.

Після проведення двох експериментів фахівці комерційного господарства «Укрзалізниці» зможуть оцінити, який спосіб роботи виявиться ефективнішим і ергономічнішим для клієнта.

До того ж впровадження програмного забезпечення через «АС-Клієнт-УЗ» передбачено в третьому кварталі 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2011 року «Укрзалізниця» запровадила систему оформлення перевізних документів в електронному вигляді через систему «АС-Клієнт-УЗ», однак електронний документооборот використовувався частково разом із паперовими документами.

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» має намір розширити використання електронного документообороту для оформлення вантажних перевезень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter