Громадський транспорт Києва з червня почнуть облаштовувати електронними компостерами

З початку літа громадський транспорт Києва почнуть облаштовувати електронними компостерами та переводити на квитки нового зразка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, з 1 червня на базі автобусного парку № 6 комунального підприємства «Київпастранс» розпочнеться впровадження пілотного проекту Автоматизованої системи оплати проїзду, яким передбачається внесення змін до діючої системи оплати проїзду.

У рамках проекту передбачено облаштування рухомого складу групи автобусних маршрутів Деснянського, Оболонського та Подільського районів №№ 21, 73, 99, 101, 102, які обслуговує автобусний парк № 6, електронними компостерами із вмонтованими приладами для можливості зчитування інформації з безконтактних електронних карток. Крім того, розпочнеться введення в обіг квитків нового зразка, які виготовлені на спеціальному папері для можливості компостування електронними компостерами.

Електронні компостери – сучасні засоби для компостування квитка (на якому друкується дата та час компостування) з функцією перевірки «свій-чужий» та захистом від повторного використання.

У КМДА звертають увагу, що з 1 червня на зазначених маршрутах (№№ 21, 73, 99, 101,102) буде припинено реалізацію кондукторами та водіями квитків старого зразка, проте разом із новими квитками, які сприймаються електронними компостерами, впродовж місяця діятимуть квитки старого зразка і механічні компостери.

На інших трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах звичайного режиму руху, облаштування рухомого складу яких новою системою оплати проїзду буде здійснюватись поступово, квитки старого зразка та механічні компостери також діятимуть упродовж місяця з моменту обладнання електронними компостерами.

При бажанні квитки старого зразка пасажири можуть обміняти на квитки нового зразка у кіосках на зупинках громадського транспорту або у центральній касі Служби організації збору та обліку виручки (вул. Боженка, 127).

Заплановано, що після обладнання всього рухомого складу КП «Київпастранс» новою системою оплати проїзду пасажири зможуть оплачувати проїзд безконтактними електронними картками багаторазового використання включаючи «картку киянина».