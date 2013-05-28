Львівська залізниця не скасовувала потяги в Луцькому та Чернівецькому напрямках

Львівська залізниця (ЛЗ) із введенням нового графіка руху пасажирських поїздів на 2013-2014 роки не скасовувала поїзди в Луцькому та Чернівецькому напрямках. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

"Зокрема потяг № 667/668 Ковель - Чернівці не курсуватиме тільки влітку, оскільки в цей період основні його пасажири - студенти знаходяться на відпочинку і не користуються послугами залізниці", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що згідно з проведеним аналізу пасажиропотоку за 2012 рік прямий пасажиропотік у поїзді № 668/667 з Ковеля до Чернівців, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк становив за рейс у середньому 22, 25, 53 і 24 пасажири.

З цієї причини звільнилися вагони цього поїзда, задіяні для перевезень пасажирів у кримському напрямку в складі поїзда № 296/295 Чернівці, Івано-Франківськ - Сімферополь, який має значніший пасажиропотік влітку.

А втім, поїзд відновить свої рейси за маршрутом Ковель - Чернівці з 1 вересня 2013 року.

"В осінньо-зимовий і весняний періоди він курсуватиме через день, оскільки в середньому наповненість поїзда становить 35%. Тобто в п'ятницю і неділю він заповнюється, а в інші дні він курсує практично порожній", - пояснили в прес-службі.

При цьому влітку поточного року напрямки Ковель - Львів - Івано-Франківськ - Чернівці буде забезпечуватися поїздами № 141/142 Київ - Львів, № 608/607 Чернівці - Львів, № 59/60 Москва - Софія та № 136/135 Одеса - Чернівці з пересадкою у Львові.

Крім того, на ділянці Львів - Луцьк - Ківерці курсуватимуть приміські поїзди, які повністю задовольняють наявний пасажиропотік.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 26 травня ввела новий графік руху поїздів на 2013-2014 роки. Графік розроблений з урахуванням курсування по території України 291 пари пасажирських поїздів, включаючи 164 пари поїздів протягом усього року, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних поїздів, що випускаються за особливим розпорядженням.

Львівська залізниця планує підготувати до літнього сезону-2013 664 вагони для перевезення пасажирів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.