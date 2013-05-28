Від сьогодні водії можуть отримувати права з мікрочіпом

Від сьогодні підрозділи Державтоінспекції починають оформлювати водійські посвідчення із індивідуальним номером Єдиного державного демографічного реєстру, також за бажанням можна буде оформити права з мікрочіпом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник.

“За нашою інформацією, 150 посвідчень вже направлені до центру виготовлення і найближчим часом будуть видані громадянам”, - сказав Будник.

За його словами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, передбачається централізоване виготовлення водійських посвідчень із присвоєнням індивідуального номера Єдиного державного демографічного реєстру.

Будник зазначив, що за бажанням до посвідчення можна буде також замовити мікрочіп, у який занести інформацію про місце проживання, податковий номер, а також біометричні дані (відбитки пальців чи сітківки ока). Він наголосив, що у разі оформлення водійських прав з чіпом значно підвищується безпека документу, проте додав, що мікрочіп не є обов’язковим.

Будник констатував, що виготовлені централізовано і завірені у Єдиному державному демографічному реєстрі права коштують 198 грн, а права із чіпом — 247,8 грн.

За словами Будника, заміна вже існуючих водійських посвідчень на права, завірені у Єдиному державному демографічному реєстрі або ж із мікрочіпом, не обов’язкова. Водночас відтепер усі водійські посвідчення матимуть персоніфікований номер власника.

Будник зауважив, що у майбутньому співробітники ДАІ матимуть спеціальні прилади, за допомогою яких можна зчитувати інформацію із чіпів на водійських правах. Водночас він не уточнив, коли саме інспектори матимуть такі пристрої.

За словами Будника, перші водійські посвідчення, завірені у Єдиному державному демографічному реєстрі із можливістю оснащення мікрочіпом, отримають кияни, а вже протягом місяця їх можна буде оформити в усіх 269 підрозділах ДАІ на території України.

Будник наголосив, що усі водійські посвідчення, які були видані до сьогодні, залишаються чинними на термін їх видачі. Обов’язковій заміні підлягають лише водійські посвідчення, видані на бланках СРСР.