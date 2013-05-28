Аеропорт "Миколаїв" запускає послугу аеротаксі

Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Миколаїв" спільно з авіакомпанією «РОТОР-Україна» з червня запускає послугу повітряного таксі - аеротаксі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

Послуги аеротаксі будуть надані для приватного авіаперевезення за розробленим маршрутом з Миколаєва в аеропорт Жуляни міста Києва, також можливі індивідуальні чартерні перельоти до Одеси, Харкова, Донецька, Львова та інших міст України.

Зазвичай для даного виду послуг використовуються легкі моделі вертольотів і літаків, здатні без дозаправки здійснювати перельоти на відстань до 2 тис. км.

Перельоти будуть здійснюватися на дводвигуновому чотиримісному літаку Diamond DA42 Twin Star виробництва австрійської компанії Diamond Aircraft Industries.

Літак має такі розміри та характеристики: довжина 8,56 м, висота 2,49 м, розмах крила 13,56 м, вага 1785 кг, висота польоту 4500 м, розвиває швидкість до 330 км/год з максимальною дальністю польоту 1500 кілометрів.

"Аеропорт Миколаїв має всі можливості, щоб аеротаксі почало працювати, отримало свій розвиток і змогло надавати свої послуги всім зацікавленим особам", - сказано в повідомленні аеропорту.

Надалі, за умови відповідної затребуваності, планується використання аеротаксі для перельотів в аеропорт Сімферополь та інших міст Криму.

"Послуга аеротаксі також включатиме в себе екскурсійні польоти в районі міста Миколаєва та області з оглядом визначних пам'яток нашого краю", - повідомляє аеропорт.

Як повідомляв УНІАН, Авіакомпанія "UТаir" (Росія) скасувала регулярний рейс "Миколаїв-Москва" з 13 травня.

"Миколаїв-Москва" - був єдиним регулярним авіарейсом в аеропорту "Миколаїв".

Довідка УНІАН. Компанія «РОТОР-Україна» займається продажем і сервісним обслуговуванням, а також орендою вертольотів та літаків, проводить навчання пілотів і інженерно-технічного складу з обслуговування повітряних суден, проектує і будує вертолітні майданчики.