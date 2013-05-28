У Києві зловили п'яного водія маршрутки

Інспектори столичної Державтоінспекції виявили у Печерському районі Києва водія мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, що у стані алкогольного сп’яніння перевозив пасажирів за маршрутом «Кременчук - Київ».

Як повідомили УНІАН в УДАІ Києва, увагу інспекторів привернуло те, що автобус рухався по дорозі зміщуючись то праворуч, то ліворуч. Зупинивши транспортний засіб, інспектори запропонували водію пройти медичний огляд на стан сп’яніння. Водій, 38-річний житель Кременчука, від медичного огляду відмовився у присутності свідків і пояснив, що дійсно нещодавно випив пляшку пива.

З початку проведення операції «Автобус - 2013», яка проходить в столиці, інспектори Державтоінспекції задокументували двох водіїв-перевізників, що перебували за кермом у нетверезому стані.