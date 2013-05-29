На двох потягах між Росією та Україною введуть електронну реєстрацію пасажирів

Москва. З 4 червня 2013 року на двох потягах сполученням між Росією й Україною з'явиться послуга електронної реєстрації пасажирів, повідомили УНІАН у Федеральній пасажирській компанії (дочірнє товариство компанії «Российские железные дороги»).«З 4 червня 2013 року відкриється послуга електронної реєстрації під час купівлі електронних квитків на міжнародні пасажирські потяги формування №1/2 Москва – Київ і №29/30 Москва – Сімферополь», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що пасажирові, який скористався даною послугою, для посадки в потяг досить пред'явити провідникові документ, який посвідчує особу, номер якого був вказаний під час придбання електронного квитка. Таким чином, пасажири не витрачають свого часу на оформлення квитка на потяг у касі чи терміналі самообслуговування.

Послуга електронної реєстрації надається пасажирам під час оформлення електронних квитків на офіційному сайті ВАТ «РЖД».

Раніше послуга електронної реєстрації була введена в потягах, які курсують до Латвії, і на 16 парах потягів, що прямують в сполученні з Білоруссю.

На сьогодні понад 50% пасажирів, які сплатили за проїзд через мережу Інтернет, здійснюють поїздку в цих потягах за електронним квитком.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до кінця 2013 року запровадити електронні проїзні документи на всіх потягах далекого курсування у внутрішньому сполученні.

Продаж електронних квитків через сайт «Укрзалізниці» (booking.uz.gov.ua) на швидкісні потяги «Інтерсіті+» впроваджується в експериментальному порядку з 5 лютого. На першому етапі впровадження продажу електронних квитків технологія використовуватиметься на потягах категорії «Інтерсіті+», на другому етапі технологію продажу електронних проїзних документів планується застосувати на всі пасажирські потяги внутрішнього сполучення. Технологія передбачає, що пасажири, які оформили проїзні документи через Інтернет на потяги категорії «Інтерсіті+», можуть не звертатися до каси за роздруком квитка на бланку проїзного документа, як це було раніше, а зможуть пред'являти самостійно роздрукований посадковий документ. Стюарди потяга прочитуватимуть штрих-код такого посадкового документу, перевірятимуть його легітимність і забезпечуватимуть посадку пасажирів на потяг.