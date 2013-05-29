Киян просять не користуватися переходом із зеленої на червону гілку метро

У Києві в зв’язку з ремонтом трамвайних колій на вул. Глибочицькій рух трамваїв, що курсують за маршрутом № 14 «Контрактова площа – Автогенний завод» та № 18 «Контрактова площа – вулиця Старовокзальна», закривається у нічний час.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Обмеження діятимуть з 23.00 до 06.00 у робочі дні в період з 28 травня до 7 червня 2013 року.

Крім того, поінформували в КМДА, з 4 червня до 2 серпня на пересадочному вузлі між станціями «Золоті ворота» та «Театральна» проводитиметься плановий капітальний ремонт ескалаторів.

У зв’язку з цим у КП «Київський метрополітен» для уникнення незручностей під час пересадки з лінії на лінію просять пасажирів користуватися іншими пересадочними вузлами.