Польща продала компанію, що управляє лижною інфраструктурою, за 67,2 млн дол.

Варшава. Польський державний залізничний холдинг PKP S.A. продав належну йому компанію Polskie Koleje Linowe (PKL), що володіє лижними підйомниками та туристичною залізничною лінією в горах Польщі, за 67,2 млн дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі холдингу, договір підписано з компанією Polskie Koleje Górskie S.A. (PKG), створеною владою відомого польського гірськолижного курорту Закопане спільно з владою кількох прилеглих районів.

За даними PKP S.A., саме ця компанія запропонувала найкращі умови серед п'яти претендентів, які брали участь у конкурсі з продажу активу.

"Купівля PKL підприємством PKG - рідкісний випадок угоди, від якої виграють не тільки безпосередні її учасники. Регіональна компанія з туристичним профілем опиниться в руках тих, хто найкраще зможе нею керувати в майбутньому, тобто місцевих громад", - зазначив голова PKP S.A. Якуб Карновський.

Операцію профінансує компанія Mid Europa Partners, що управляє коштами Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного фонду.

Як повідомляв УНІАН, польська влада, яка оголосила в грудні минулого року про продаж PKL, планувала закрити цю операцію до липня 2013 року.

Довідка УНІАН. Приватизація створеної в 1936 році PKL, головним активом якої є лижний підйомник у найпопулярнішому курорті Польщі - Закопане, викликає багато суперечок в країні серед політиків, органів державної влади та пересічних громадян.

Агентство внутрішньої безпеки ABW (аналог СБУ) наприкінці минулого року оприлюднило рапорт, згідно з яким приватизація цієї компанії може поставити під загрозу національні інтереси, оскільки після її продажу низка приватних осіб може вимагати компенсації за відібрані раніше державою земельні ділянки, на яких розташовано об'єкти PKL.

Зараз вони цього не можуть зробити, оскільки земля належить державі і використовується для державних потреб.

Компанія, яку номінально оцінили приблизно в 13 млн дол., в 2011 році отримала понад 3 млн дол. чистого прибутку при виручці майже 17 млн ​​дол.

Дані за 2012 рік не публікувалися.