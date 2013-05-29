У столиці почали продавати картку туриста

З 25 травня 2013 року розпочався роздрібний продаж офіційної картки туриста міста Києва Kyiv City Card.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, City Card – це відома у всьому світі міська туристична картка лояльності, яка надає численні привілеї та переваги кожному її власнику. Першим містом реалізації проекту City Card в Україні став Київ.

З карткою Kyiv City Card гість або мешканець столиці має можливість безкоштовно відвідати найвідоміші в Києві музеї, екскурсії, отримати знижки на автобусні екскурсійні тури, прогулянки по Дніпру, а також знижки в ресторанах, готелях, таксі та інші сервіси.

До кожної картки додається буклет-путівник з переліком визначних пам'яток міста та музеїв, а також рев'ю ресторанів і готелів – партнерів проекту, в кожному з яких власники карток отримують суттєву знижку. Список партнерів програми нараховує близько 100 і поповнюється щодня.

Сьогодні кожен охочий може придбати картку Kyiv City Card у 8 туристично-інформаційних пунктах у центральних районах міста та в парку ім. Т. Шевченка.

Пункти продажу картки Kyiv City Card:

Контрактова площа, 4;

вул. Хрещатик, 19;

вул. Хрещатик, 7\11;

вул. Б. Хмельницького, 2\18;

вул. Рогнединська (біля центральної синагоги);

вул. Володимирівська, 24;

вул. І.Мазепи ,1 ( ст.м. Арсенальна);

бульвар Т. Шевченка, 18 (біля Володимирівського Собору);

бульвар Т. Шевченка 15 (парк Шевченка);

Повітрофлотський просп. 79 (МА Київ (Жуляни);

Крім того, поширення карток здійснюється он-лайн на сайті компанії: citycard-ua.com.

Як зазначається на цьому сайті, індивідуальна Kyiv City Card на 3 дні коштує 200 грн, картка на 4 персони на 3 дні – 400 грн. Індивідуальна Kyiv City Card на 7 днів також коштує 400 грн.