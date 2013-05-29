«Укрзалізниця» з початку року відремонтувала 670 км колій

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в січні-травні 2013 року провела ремонт 670 км залізничних колій, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, станом на 27 травня 2013 року залізничники модернізували 129,4 км колій - 97% від планового завдання, відновили капітальним ремонтом 145 км - перевищивши план на 5%, відремонтували середнім ремонтом 246,3 км - перевищивши план на 1%.

Також проведено комплексно-оздоровчий ремонт 149,4 км колій, що на 2% більше плану.

Найбільші обсяги робіт із модернізації колій виконала Придніпровська (ПЗ), Одеська (ОЗ), Південно-Західна ПЗЗ) і Донецька залізниці (ДЗ).

Зокрема, на ПЗ залізничники модернізували 38,4 км колій, капітально відремонтували 15,7 км, провели середній ремонт 97,5 км.

На ОЗ модернізували 29,1 км колій, відремонтували капітальним ремонтом 34,2 км, провели середній ремонт на 63 км.

Водночас ПЗЗ модернізувала 23,3 км колій, відремонтувала капітальним ремонтом 33,4 км, провела середній ремонт 70 км колій.

Крім того, залізничники замінили новими 68 стрілкових переведень і відремонтували середнім ремонтом 201 комплектів стрілкових переведень.

«Справний стан колій, стрілкових переведень, переїздів та інших пристроїв колійного господарства є однією з основних умов безпеки перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом. На залізницях України відповідно до графіка ведуться дорожні роботи», - повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, Головне управління колійного господарства «Укрзалізниці» планує в 2013 році відновити всіма видами ремонту 1 778 км колій.

«Укрзалізниця» за підсумками 2012 року провела капітальний ремонт 735,9 км залізничних колій.