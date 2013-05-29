Залізниця запустила міжнародний потяг Одеса-Кишинів

Одеська залізниця з введенням нового графіка руху потягів запустила новий міжнародний потяг №642/641 Одеса - Кишинів - Одеса. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, потяг №642 Одеса-Кишинів відправляється зі станції Одеса-Головна о 16:48 щодня і прибуває на станцію Кишинів о 21:44. У зворотному напрямку потяг №641 Кишинів-Одеса вирушає зі станції Кишинів о 07:30 щодня і прибуває на станцію Одеса-Головна о 12:18.

"Потяг №642/641 Одеса - Кишинів сформований з вагонів ДП «Залізниці Молдови». Вагони цього потяга пройшли капітальну модернізацію в 2013 році. Зокрема, всі вагони обладнані кондиціонерами, автоматизованою системою інформування пасажирів, а також пристосовані для людей з обмеженими можливостями", - підкреслили в прес-службі «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської і Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообороту і понад 16% пасажирообороту залізниць України.

Станом на кінець І півріччя 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тисячі кілометрів, кількість пасажирських і вантажних вагонів становила 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.