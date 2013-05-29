Міністерство інфраструктури чекає розширення географії курсування поїзда "Вікінг"

Міністерство інфраструктури України чекає подальшого активного розвитку роботи поїзду комбінованого транспорту «Вікінг» і розширення географії його курсування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

"Мінінфраструктури сподівається, що вже найближчим часом поїздом «Вікінг» зацікавляться й інші країни Чорноморського і Балтійського регіонів. Це дозволило б розвивати вантажообіг зі скандинавськими (Фінляндія, Швеція, Норвегія), середньоазіатськими (Казахстан, Узбекистан), закавказькими країнами (Грузія, Азербайджан) і Туреччиною", - відзначили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, експедитори все частіше обирають поїзди комбінованого транспорту для перевезення продукції в напрямку Чорне море – Балтійське море. До того ж Мінінфраструктури і «Укрзалізниця» проводять масштабну роботу щодо тарифної політики, технічних новацій, вдосконалення перевізного процесу, сервісу надання послуг тощо.

Крім того, залізниці країн-учасниць сформували привабливу для вантажовідправників тарифну політику.

"Отже, на першу половину 2013 року пролонговані паритетні пільгові тарифні умови, які залишаються незмінними з 2008 року, а також діє 20% знижка до Збірки тарифів на експортно-імпортні перевезення великотоннажних контейнерів територією України у складі «Вікінга». Отже, експедитори обирають цей вид перевезень для різних вантажів", - пояснили у прес-службі.

Також повідомляється, що у напрямку України «Вікінг» перевозить електроприлади, машинне устаткування, трактори, вироби з латексу, ковдри, волокно акрилове, поліетилен, вироби чорних металів, у напрямку Білорусі і Литви - каучук, прокат і вироби з чорних металів, антиоксиданти, мінеральну воду, алкогольні напої та інші товари, а у напрямку Латвії та Естонії - феросплави.

У прес-службі зазначили, що таке розмаїття тарифів, спрощені митні процедури, екологічність, безпека і мінімальний час доставки викликають інтерес і в інших країнах, тому вже минулого року до проекту «Вікінг» приєдналася Болгарія. "Співпраця залізничників і митників дозволила включати до складу поїзду контейнери на станції Казатин і проводити митний контроль поїзду після прибуття на станцію Коростень за електронними перевізними документами за кожним вантажовідправником. Залізничники розробили графік руху, який дозволяє поїзду «Вікінг» курсувати регулярно», - повідомив директор держпідприємства «УДЦТС «Ліски» Анатолій Слободян.

За його словами, на території України до маршруту поїзду «Вікінг» включено наступні станції: Іллічівськ-Паромна, Іллічівськ, Одеса-Порт, Чорноморська, Одеса-Ліски, Київ-Ліски, Донецьк-Ліски, Луганськ-Ліски, Харків-Ліски, Дніпропетровськ-Ліски, Нікополь, Запоріжжя-Ліве, Новомосковськ-Дніпровський і Стаханов.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України спільно з Державною адміністрацією залізничного транспорту («Укрзалізниця») має намір активізувати розвиток мультимодальних перевезень (перевезень вантажів різними видами транспорту в рамках одного контракту) із залученням нових учасників виконання перевезень в напрямку Чорне море – Балтика, а також з Китаю до Західної Європи.

Перевезення поїздом комбінованого транспорту «Вікінг», який проходить через територію України, Білорусі та Литви, з початку його запуску в 2003 році збільшилися більш ніж у 100 разів – до 58,9 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті (TEU).

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» є прикладом скоординованої взаємодії залізничних адміністрацій Білорусі, Литви і України. У його складі перевозяться вантажі до країн басейнів Балтійського і Чорного морів, а також Африки, Америки, Близького Сходу, Азії. До складу поїзду включаються платформи з великотоннажними контейнерами, спеціалізовані платформи з автопоїздами, пасажирські вагони для проїзду водіїв і провідників вантажовідправників.

Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і прямує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна протяжність маршруту становить 1766 км. Поїзд з’єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року «Вікінг» почав регулярне курсування три рази на тиждень. Із 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі поїздів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до діючих тарифів.