Іспанський лоукостер Vueling Airlines почав виконувати рейси з Барселони до аеропорту «Київ»

Іспанська лоукост-авіакомпанія Vueling Airlines (Вьюлінг Ейрлайнз) з 28 травня 2013 року почала виконувати польоти з Барселони до Києва - аеропорт "Київ" (Жуляни).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, рейси виконуються три рази на тиждень: з Барселони - щовівторка, щоп'ятниці та щосуботи; з Києва - щосереди, щосуботи і щонеділі. Усі рейси виконуються на середньомагістральних літаках Airbus A320.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн.

Іспанська авіакомпанія Vueling Airlines (Вьюлінг Ейрлайнз) є дочірньою компанією відомої авіакомпанії Iberia. Vueling Airlines пропонує дешеві авіаквитки, здійснює перельоти за популярними напрямками, серед яких багато туристичних. Компанія дозволяє перевозити безплатно до 23 кг багажу, що дозволяють не всі лоукостери. Базується в аеропорту Ель-Прат у Барселоні.