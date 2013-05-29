МАУ переводить всі міжнародні рейси до термінала «D» аеропорту «Бориспіль»

Українська авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 30 травня поточного року у зв'язку з розвитком маршрутної мережі переводить всі регулярні міжнародні рейси з терміналу «F» до термінала «D» аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

«Із 30 травня 2013 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» переводить усі регулярні міжнародні рейси з терміналу «F» до терміналу «D» київського Міжнародного аеропорту «Бориспіль», - повідомили у прес-службі, зазначивши, що чартерні рейси авіакомпанії МАУ, як і раніше, виконуватимуться з терміналу «F», а внутрішні – до/з терміналу «В».

Згідно з повідомленням, ліміт пропускної спроможності терміналу «F» аеропорту «Бориспіль» найближчими місяцями буде вичерпаний у зв'язку із стрімким розвитком маршрутної мережі МАУ за рахунок нових напрямків до Росії, Східної Європи, Закавказзя, Середньої Азії, Близького Сходу, а також зі зростанням кількості нових рейсів і збільшенням обсягів перевезень пасажирів МАУ в 2013 році на 60%.

«Це унеможливлює подальший розвиток авіакомпанії МАУ і неминуче створить значні незручності для пасажирів на всіх етапах їх обслуговування в аеропорту», - пояснили в прес-службі авіакомпанії.

Водночас реалізовані спільними зусиллями авіакомпанії МАУ і аеропорту «Бориспіль» технологічні рішення дозволять створити в терміналі «D» більш комфортні умови для трансферних пасажирів при одночасному скороченні часу стиковки рейсів.

«Ми сподіваємося, що переведення міжнародних регулярних рейсів МАУ до терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» сприятиме швидшому розвитку і вдосконаленню як внутрішньої, так і прилеглої інфраструктури терміналу «D», – зазначив віце-президент МАУ із сервісу і логістики Антон Борисюк. – Багаторічний досвід розвитку комерційної авіації свідчить про те, що без спільних зусиль аеропорту і базових авіакомпаній неможливий розвиток і побудова вузлового аеропорту – хаба – і реалізація і розвиток потужного транзитного потенціалу Києва і України загалом. Ми чекаємо на своєчасні і адекватні зусилля керівництва аеропорту з реалізації намічених і узгоджених заходів у цьому напрямку».

Як повідомляв УНІАН, з початку літньої навігації - 31 березня 2013 року - в аеропорту «Бориспіль» рейси всіх міжнародних авіаперевізників обслуговуються в новому терміналі «D».

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” розглядає можливість залучення лоукостерів для операції в терміналі «F», в якому на цей час оперує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ)

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

МАУ в березні-квітні поповнила флот 6 літаками, збільшивши його до 27 суден.